«جارديان البريطانية» تحتفي بنتائج COP27: اتفاق تاريخي يحقق أهداف المناخ

احتفت صحيفة «جارديان البريطانية»، في مقدمة عددها الصادر اليوم، بنتائج قمة المناخ COP27، موضحة أنّ الدول النامية احتفلت صباح الأحد مع ختام محادثات المناخ الحاسمة، باتفاق «تاريخي» بشأن أهم أهدافها المناخية، يتمثل في صندوق عالمي للخسائر والأضرار، لتقديم مساعدات مالية للدول الفقيرة المنكوبة بكارثة مناخية.

تحقيق العدالة المناخية

وأشادت شيري رحمن، وزيرة التغير المناخي في باكستان، بنتائج قمة المناخ بشرم الشيخ، في ظل معاناة وفيضانات قياسية تمر بها الدول النامية، وسط التصفيق في قاعة المؤتمر، مضيفة: «هذا الأمر لا يتعلق بقبول الصدقة، هذه دفعة أولى على الاستثمار في مستقبلنا وفي العدالة المناخية».

وقال سايمون ستيل، مسؤول المناخ في الأمم المتحدة، للمندوبين الذين أنهكهم التعب، بعد إسقاط المطرقة على الصفقة النهائية في الساعة 7 صباحًا ، بعد جلسة تفاوض طوال الليل: «لم يكن الأمر سهلا على الإطلاق. لكن هذه النتيجة ستفيد الفئات الأكثر ضعفا في جميع أنحاء العالم».

ابتهاج البلدان النامية

وتابعت «جارديان»: «ابتهجت البلدان الفقيرة ودعاة المناخ، وقال السير مولوين جوزيف، وزير الصحة والرفاهية والبيئة في أنتيغوا وبربودا، ورئيس تحالف الدول الجزرية الصغيرة، إنّ المجتمع الدولي أعاد الثقة العالمية اليوم في هذه العملية الحاسمة المكرسة لضمان عدم وجود أزمات بشأن المناخ، والاتفاقيات التي تم التوصل إليها في COP27 بمثابة فوز لعالمنا بأسره».

وتابع جوزيف: «لقد أظهرنا لمن شعروا بالإهمال أنّنا نسمعكم ونراكم ونمنحك الاحترام والرعاية التي تستحقونها، يجب أن نعمل بجدية أكبر للثبات على حد الاحترار 1.5 درجة مئوية، لتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، والاستمرار في خلق عالم آمن وعادل ومنصف للجميع».