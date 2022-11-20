للمزارعين والتجار.. استمارة إجبارية لإخطار «التموين» بكميات الأرز لديهم

وزعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صورة الاستمارة اللازمة على التجار والمزارعين تسليمها في مديرية التموين، حول كميات الأرز الشعير أو الأرز الأبيض الموجود لديهم، واللازم تدوينها في مهلة أقصاها أسبوعا واحدا، بدأت اليوم وتنتهي يوم السبت المقبل، وفقا لنص القرار الوزاري المحدد للمهلة من أجل حصر مواقع تخزين الأرز والكميات الموجودة بها.

بيانات استمارة إخطار الأرز بمديريات التموين

وشملت صورة استمارة الإخطار، على مجموعة من البيانات اللازمة تدوينها من تاجر الأرز الأبيض أو الشعير أو المزارع أو الشركة أو المضرب، وتشمل على التالي:

- اسم المبلغ ومهنته.

- الرقم القومي وعنوانه ومحافظته.

- رقم الهاتف.

كما يتضمن نموذج الاستمارة على بيانات على اسم الجهة ونوع الجهة سواء كان مخزن أو شركة أو مضرب أو مزرعة أو أي جهة أخرى.

وتلزم وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضمن الاستمارة أيضا الجهة الموردة للأرز، بتدوين بيانات السجل التجاري، ورقم الحيازة الزراعية، والمساحة المزروعة من الأرز بالفدان والقيراط والسهم.

وفيما يتعلق بمواقع تخزين الأرز، فتطلب وزارة التموين ضمن الاستمارة عنوان ومكان التخزين وبيان مدى ما كان مرخص أو غير مرخص، مع توضيح الكمية ونوعها إذا كان أرز سائب أو أرز معبأ.

وتشترط وزارة التموين، ضمن الاستمارة تحديد الغرض من التخزين سواء كان شخصي أو تجاري، وإذا كان أرز عريض الحبة أو رفيع الحبة.

كما تحدد وزارة التموين، ضمن بيانات الاستمارة الكميات المعدة للتداول في حالة الأرز الأبيض، مع تحديد أي تعاقدات تخص الكميات المخزنة.

كما يوقع التاجر أو المزارع ضمن الاستمارة إقرارا بأن كل البيانات المقدمة منه في الإخطار صحيحة، فضلا عن تعهده بتحديثها عند أي تغير في الكميات أو البيانات.