«التموين» تلزم المزارعين بتوريد نصف كميات الأرز المزروع دون حيازة زراعية

أقرّت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلزامية حصولها على نصف كميات الأرز لدى المزارعين الذين زرعوا دون حيازات زراعية ثابتة، مع اعتبار النصف الآخر من الكمية الإنتاجية تحت تصرف المزارع حسب حريته، وذلك للقرار الوزاري الذي نص على أنَّ «تؤول نصف كميات الأرز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالسعر المحدد، وتكون باقي كميات الأرز حرة للتصرف فيها».

تقنين عملية بيع الأرز الأبيض

كما ألزم قرار وزير التموين، أن تتمّ عملية بيع الأرز الأبيض تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية، وفقًا للأسعار التعاقدية المعتمدة بين الهيئة العامة للسلع التموينية والمضارب المعتمدة المشتركة في عمليات التوريد.

فيما نص القرار الوزاري على ضرورة توفيق أوضاع كميات الأرز الشعير المثبوت في الحيازات الزراعية الثابتة، من خلال حساب وخصم كميات الأرز الواجب توريدها لصالح هيئة السلع التموينية، والمحددة بـ طن واحد أرز شعير من كل فدان مزروع بإجمالي 25% من إنتاجية الفدان الواحد والذي ينتج حوالي 4 طن أرز، على أن تكون كميات الأرز حرة للتصرف فيها.

أسعار الأرز الشعير

وحددت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار توريد الأرز الشعير من المزارعين بناء على نوع الحبة، إذ تشمل الأسعار على التالي:

- 6 آلاف و600 جنيه سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة.

- 6 آلاف و850 جنيهًا سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة.

وألزمت وزارة التموين مديرياتها في المحافظات بتسليم مستحقات المزارعين عن قيمة كل طن مورد في خلال 48 ساعة فقط من التوريد، فيما يستمر موسم حصاد الأرز والتوريد حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل.