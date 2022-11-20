«التموين» تمهل المزارعين أسبوعا لإخطارها بكميات الأرز المخزنة «مستند»

بدأت اليوم، مهلة وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمزارعي الأرز، لإخطار مديريات التموين ببيانات كميات الأرز الشعير المخزنة لديهم، طبقا لنموذج ملء البيانات والموجود حاليا في مديريات التموين بالمحافظات التي قامت بزراعة الأرز هذا العام، إذ حددت وزارة التموين، أسبوعا، كمهلة لإخطارها ببيانات الأرز المخزن.

«التموين» تلزم حائزي الأرز بإخطارها بأماكن تخزينه

وألزمت وزارة التموين والتجارة الداخلية، حائزي الأرز الأبيض، بإخطار مديرية التموين المختصة بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور، فضلا عن توضيح الغرض من التخزين بالكميات المخزنة بنوعية الأرز المخزن (رفيع الحبة - عريض الحبة)، مع توضيح الكميات المعبأة منه المعدة للتداول والبيع للمستهلك، والإفضاح عن أي تعاقدات أو اتفاقات تخص الكميات المخزنة.

حظر حبس سلعة الأرز عن التداول

وشددت وزارة التموين، على أنه يحظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن بيعه بأي شكل، مشترطة إعلان سعره للجمهور طبقا للأسعار المحدة مسبقا، التي تشمل أن يكون سعر كيلو الأرز الحر 15 جنيها، و18 جنيها سعر كيلو الأرز عالي الجودة الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه عن 3%.

عقوبة عدم إخطار وزارة التموين بكميات الأرز

وأقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عقوبة ضبط كميات الأرز بعد انتهاء المهلة، بتطبيق أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 لسنة 2022، الذي يتم بموجبه لمن يثبت مخالفته الحبس مدة لا تقل عن سنة وتوقيع غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة الأرز المضبوط أيهما أكبر.