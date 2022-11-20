«التضامن»: استخراج أوراق ثبوتية لأطفال بلا مأوى بالتنسيق مع الداخلية

قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن ظاهرة الأطفال بلا مأوى، تتضمن أطفال الشارع، وأطفال جرى التخلي عنهم ذويهم والمشردين، مشيرة إلى أن الوزارة توفر أوجه الرعاية الكاملة لهم، من خلال العمل على جذبهم من الشارع عن طريق 17 وحدة متنقلة تم تجهيزها بالألعاب، وشاشة لعرض الأفلام الكرتونية، وبعض نماذج مؤسسات الرعاية، وتوفير الخدمات الصحية وإعادة تأهيلهم عن طريق تنظيم برامج وأنشطة مختلفة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية.

إيداع الأطفال في دور رعاية تابعة للوزارة

وعملت وزارة التضامن وفق بيان لها، على رصد الأسباب التي دعت إلى تواجد الأطفال بالشارع، من خلال إدارة الحالة، إذ يجر التواصل مع أسر هؤلاء الأطفال، لتقديم الخدمات اللازمة لهم، واستخراج أوراق ثبوتية لهم، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وكذا وزارة التربية والتعليم لدمجهم فى المدارس، وإذا لم تكن أسرهم موجودة أو ليست مؤهلة، يودع الأطفال في دور رعاية تابعة للوزارة، لتقديم سبل الحماية والرعاية لهم، وإعادة تأهيلهم، وبالتوازي يتم العمل على الأسرة، من خلال التدخلات المختلفة عبر برامج الوزارة.

ظاهرة أطفال بلا مأوى ترتبط بالوضع الاجتماعي داخل الأسرة

وأوضحت أنه جرى التعامل مع أكثر من 19 ألف طفل في الشارع، موضحة أن ظاهرة أطفال بلا مأوى، ترتبط بالوضع الاجتماعي داخل الأسرة منهم من تم دمجه مع أسرته، حيث تم التعرف على أهم الاحتياجات الخاصة للأبناء وأسرهم، وتوفير معاشات أو مشاريع صغيرة وفرص عمل، ومنهم من جرى استقباله بدور الرعاية الاجتماعية، حيث تم التشبيك مع شركات القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل للأبناء المتواجدين بالمؤسسات، ودمجهم بالمجتمع، وتوفير فرص العمل في بعض الشركات والمصانع الشريكة مع الوزارة، في التأهيل والتشغيل للفئات الأولى بالرعاية.