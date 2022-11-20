استمرار زراعة الأشجار بالمدن والقرى وبمراكز الشباب والمدارس بكفر الشيخ

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريراً عما قامت به الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة والوحدات القروية ومديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب، من فعاليات لزراعة الأشجار تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة توفير بيئة صحية وآمنة، وتحسين الصورة البصرية للمواطنين، وفي إطار تفعيل المبادرات الرئاسية «اتحضر للأخضر» و«زراعة 100 مليون شجرة»، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن.

ووجَّه المحافظ، بتنفيذ الخطة التي انتهجتها المحافظة بناءً على توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بزراعة الأشجار، وزيادة المساحات الخضراء، للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدن والأحياء والقرى بهدف تكثيف المساحات الخضراء وزراعة الأشجار لتحسين الصورة البصرية للمواطنين، وذلك في إطار المبادرات الرئاسية «اتحضر للأخضر» و«زراعة 100 مليون شجرة»، لتوفير بيئة صحية وآمنة، وتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه كلَّف بالاستعانة بما تضمه مشاتل الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة التابعة، لزراعة الأشجار التي تنتجها في الشوارع والميادين، وزيادة المساحات الخضراء والمدارس والحدائق العامة، ومراكز الشباب، مؤكداً على استمرار متابعته الشخصية يومياً لتنفيذ خطة المحافظة بشأن المبادرات الرئاسية «اتحضر للأخضر» و«زراعة 100 مليون شجرة»، بهدف رفع كفاءة المدن، وتحسين الصورة البصرية للمواطنين، وتوفير بيئة صحية وآمنة بنطاق محافظة كفر الشيخ.