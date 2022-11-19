الكشف الطبي على 2969 مواطنا بقريتين ضمن «حياة كريمة» في كفر الشيخ

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتقديم الخدمات الطبية لأهالي قرية شباس الشهداء وتوابعها بدسوق، والقافلة الطبية بقرية إسكندر الصغرى التابعة لمدينة مسير.

ووجه الشكر للجنة الطبية العليا، والاستغاثات بمجلس الوزراء، بحضور الدكتور محمد شعبان من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وللدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والأطقم الطبية بجامعة كفر الشيخ، والدكتورة الهام محمد ، وكيل وزارة الصحة، ومؤسسة صناع الخير للتنمية، لإجراء الكشف الطبي على الأهالي بقرية شباس الشهداء وتوابعها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

جاءت القافلة تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتور وائل الفقي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، نافع حمادة، ومحمد صلاح مدير إدارة متابعة المشروعات، وحازم عياد من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، المحاسب السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، ونواب رئيس المدينة المهندسة رشا طيبة، وليد فلفل، ومدير الادارة الصحية الدكتور محمد فوزى اغا، ورئيس قرية شباس الشهداء، السعيد عبد اللطيف وفريق العمل المعاون.

صرف الأدوية مجاناً

وقال محافظ كفر الشيخ، جرى الكشف المجاني على 1822 مواطنا من قرية شباس الشهداء وتوابعها، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، كما صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة، كما أجرت قافلة العيون التابعة لمؤسسة صناع الخير الكشف على 437 حالة متنوعة، كما أجرت القافلة الطبية الثانية بقرية إسكندر الصغرى التابعة لمدينة مسير، على 400 من أهالي القرية، وجرى صرف الأدوية لهم مجاناً، بإشراف علي سلامة، رئيس مدينة مسير، والدكتور مجدي شنح، مسئول القوافل بمديرية الصحة.

قوافل طبية متواصلة

وأضاف محافظة كفر الشيخ، أن قرى المحافظة تشهد أسبوعياً قوافل طبية من جامعة كفر الشيخ ومديرية الصحة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية والتوعية للمواطنين في المناطق النائية، إضافة لقوافل زراعية وبيطرية من قبل جامعة كفر الشيخ، مقدما الشكر لكل المساهمين في تلك القوافل.

وقد انطلقت القافلة الطبية التي نظمتها اللجنة الطبية العليا و الاستغاثات بمجلس الوزراء، وجامعة كفر الشيخ بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ ، للقرى الأكثر احتياجاً، لعلاج المرضي الغير قادرين في تخصصات «العيون، الجلدية، القلب، والأوعية الدموية، والأطفال، والمخ والأعصاب، المسالك، والصدر، والعظام، والباطنة والسكر والغدد الصماء، الجراحة العامة، والأنف والأذن، وأمراض النساء، الأسنان، والأطراف الصناعية، على نفقة الدولة.

كما جرى توزيع جميع الأدوية بالمجان وتحويل بعض المرضى لإجراء العمليات الجراحية تحت إشراف الأساتذة المختصين بجامعة كفر الشيخ، ومديرية الصحة.