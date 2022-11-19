بالأسماء.. ننشر تشكيل المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب «تعليم كفر الشيخ»

أعلنت مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ عن فوز 7 طلاب في انتخابات مجلس اتحاد طلاب المدارس الإعدادية والثانوية، التي أجريت ونظمها توجيه عام التربية الاجتماعية، بإشراف وتوجيهات محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الرائد العام لاتحاد طلاب محافظة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جودة وكيل المديرية، ومحمد الدفراوي، موجه عام التربية الاجتماعية، وحمود يونس، المسئول عن الاتحادات الطلابية، وأعضاء هيئة الإشراف من العاملين بالتربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية.

انتخابات طلابية

وأقيمت انتخابات المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس كفر الشيخ من خلال معسكر استمر ثلاثة أيام بمقر مدارس النور للمكفوفين بكفرالشيخ، تفعيلا للقرار الوزاري المنظم للاتحادات الطلابية والريادة في ضوء الموضوع المحوري لهذا العام تحت عنوان «الاتحادات الطلابية والمشروعات القومية في ظل الجمهورية الجديدة».

الفائزون في الانتخابات

وأسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز الطالب أحمد وسام القماح، بمركز أمين الاتحاد، والطالبة علياء علاء عبدالمحسن، إدارة بيلا، بمركز الأمين المساعد، والطالب محمد صلاح الدين إبراهيم، إدارة سيدى سالم بمركز مقرر اللجنة الدينية والثقافية، والطالبة مي أيمن رمضان إدارة بلطيم بمركز مقرر اللجنة الاجتماعية، والطالب حمدي محمود عبدالجواد، إدارة بلطيم، بمركز مقرر اللجنة العلمية، والطالبة شمس إبراهيم كامل، إدارة سيدي سالم بمركز مقرر اللجنة الرياضية والكشفية، والطالب أحمد محمد الشرقاوي، إدارة قلين، بمركز مقرر اللجنة الفنية.

ونقل الدكتور علاء جودة للطلاب تحيات محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، مشيداً بجودة الأداء الفعال لتوجيه عام التربية الاجتماعية والاتحادات الطلابية وأثنى على الشفافية والديمقراطية والنزاهة التي تمت بها العملية الانتخابية من خلال اللجنة الثلاثية التي جرى اختيارها من بين الطلاب غير المرشحين لإجراء العملية الانتخابية.