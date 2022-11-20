مصرع شخص صعقا بالكهرباء حاول سرقة كابل في الهرم

لقى شخص مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء محاولة سرقة «كابل كهرباء» حُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيقات تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من المقدم مصطفى كمال، وكيل فرقة الغرب، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من الأهالي بوجود جثة على حافة ترعة المريوطية، الملك فيصل دائرة القسم.

تحريات المباحث

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لذكر مجهول الهوية في العقد الثانى من العمر، به آثار صعق كهربائي بالكف اليمنى والوجه وبجواره منشار حدادي، ويرجح تعرض المتوفى للصعق الكهربائي من الكابل حال شروعه في سرقته، ما أدى إلى دفعه ووفاته في الحال، جارٍ النشر عن أوصاف المتوفى وتحديده، حُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الموقف القانوني

يقول المحامي والخبير القانوني محمد جودة لـ«الوطن»، إن نص المادة 318 من قانون العقوبات على أن «يُعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة»، كما يعاقب بالحبس مع الشغل لغاية ثلاث سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317 عقوبات، كما نصت المادة 320 عقوبات أنه فى حالة العود فضلا عن تغليظ العقوبة يجوز وضع المتهم تَحت مُراقبة الشُرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية للعقوبة الأصلية.