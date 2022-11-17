إصابة 4 أشخاص في 3 حوادث متفرقة بقنا.. انقلاب سيارة ودراجتين ناريتين

أصيب 4 أشخاص في محافظة قنا، اليوم، على خلفية 3 حوادث متفرقة على طرق المحافظة، وجرى نقلهم إلى المستشفيات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحوادث.

إصابة شخصين في انقلاب موتوسيكل

أصيب شخصان، اليوم الخميس، أمام مدرسة الزراعة في فرشوط، إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق الإسعاف، يفيد وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بجوار مدرسة الزراعة بمدينة فرشوط.

وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة شخصين، وجرى نقله إلى مستشفى فرشوط المركزي.

إصابة شخص على طريق الرحمانية في نجع حمادي

كما أصيب شخص، اليوم، إثر وقوع حادث انقلاب موتوسيكل بمدخل قرية الرحمانية بمركز نجع حمادي، بمحافظة قنا.

ودفع هيئة إسعاف قنا بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة شخص، وجرى نقله إلى مستشفى نجع حمادي العام ببهجورة، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.

انقلاب سيارة ملاكي في نجع حمادي

كما أصيب شخص حادث انقلاب سيارة ملاكي، في نجع حمادي. وتلقى مرفق الإسعاف، بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام مدخل قرية البطحة، في نجع حمادي، وإصابة شخص.

ونُقل المصاب لمستشفى نجع حمادي العام، بمقره الحالي بقرية بهجورة؛ لتلقي العلاج اللازم، وإخطار الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.