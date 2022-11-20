إشادة من وكالة الأنباء الفرنسية وBBC بنتائج COP27: اتفاق تاريخي يحمي الدول الضعيفة

سلطت وكالة الأنباء الفرنسية، وهيئة الإذاعة البريطانية BBC، الضوء على آراء المشاركين في قمة المناخ COP27، حيث أشارتا إلى أنّ المؤتمر شهد إقرارا باتفاق تاريخي لتمويل الأضرار اللاحقة بالدول الضعيفة جراء التغير المناخي.

ترحيب أمين عام الأمم المتحدة

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أنّ المؤتمر خطوة مهمة نحو العدالة، مرحبا بقرار إقامة صندوق الخسائر والأضرار، لأن هذا لن يكون كافي، مبينا أنّ العالم يحتاج إلى قفزة كبيرة على صعيد الطموحات المناخية.

نتيجة تاريخية

بدورها، أشارت، ماري روبينسون، رئيسة إيرلندا السابقة، إلى أنّ النتيجة التاريخية التي ظهرت على صعيد الخسائر والأضرار في COP27، توضح أنّ التعاون الدولي أمر ممكن، لأن العالم يبقى على شفير كارثة مناخية.

خطوة نحو العدالة المناخية

في الوقت الذي أكد رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، أنّ إقامة صندوق للخسائر والأضرار خلال قمة الأمم المتحدة للمناخ، خطوة أولى محورية تجاه تحقيق العدالة المناخية، واصفا ذلك بأنّه تطور تاريخي.

بي بي سي: تقدم تاريخي في مفاوضات COP27

وحرصت هيئة الإذاعة البريطانية، على تسليط الضوء على الشد والجذب في القمة قبل الموافقة النهائية التي تمثل إنجازا مهما، وتحقيق تقدّم وصفته بـ«التاريخي» في طريق المفاوضات بين الدول النامية والدول الغنية.

توافق على رؤية مصر

وأوضح محرر شؤون المناخ في بي بي سي، جستن رولات، أنّ الأمر شهد انقساما في المفاوضات، لكن بعد ظهر الأحد حدث توافق كبير، متابعا: «هذا سيمثل تقدم تاريخي في محادثات الأمم المتحدة بشأن المناخ، وخطوة كبيرة إلى الأمام لقضية لم يتم تناولها خلال 30 عاما من هذه المحادثات».