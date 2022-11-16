رئيس مدينة بدر: المرحلة الثالثة من «سكن موظفي العاصمة» تضم 7080 وحدة

كشف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، أن المرحلة الثالثة من مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية، تضم نحو 7080 وحدة سكنية، كاملة التشطيب والمرافق، ويتوفر داخلها عدد من المباني الخدمية، لتوفير حياة متكاملة للموظفين المخصص لهم هذه الوحدات السكنية.

وبلغت نسبة إنجاز هذه المرحلة 30%، وذلك تزامنًا مع انتهاء المرحلة الأولى من المشروع بنسبة 100%، التي أصبحت جاهزة للتسليم الفوري، عند انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

66% نسبة إنجاز نادي بدر الرياضي

وأشار رئيس جهاز مدينة بدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن نادى بدر الرياضي، الذي جرى إنشاؤه على مساحة 27 فدانًا بتكلفة 160 مليون جنيه، بلغت نسبة إنجازه نحو 66%، ويضم: «ملعب كرة قدم قانوني، مسجد، قاعة اجتماعات، 2 ملعب تنس، 2 ملعب خماسي، وجميع الأنشطة الترفيهية والرياضية».

وأضاف «مندور» أن مساحة شقق سكن موظفي العاصمة الإدارية بمدينة بدر، تتراوح ما بين 115 إلى 118 مترًا، حيث تتكون الشقة من 3 غرف وصالة وريسبشن وحمام ومطبخ وبلكونة رئيسية.

تنفيذ نحو 9024 وحدة سكنية ضمن مشروع «سكن موظفي العاصمة الإدارية»

كما أشار رئيس جهاز مدينة بدر، أن نسبة إنجاز المرحلة الثانية من مشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية، بلغت 76%، بإجمالي 196 عمارة، تضم 4704 وحدة سكنية، كاملة التشطيب والمرافق، وتم تنفيذها بجوار عمارات المرحلة الأولى، ليكون كمبوند سكني واحد متكامل الخدمات.

وأكد «مندور» على أنه من المخطط توفير أكثر من 20 ألف وحدة سكنية، وحاليا تم الانتهاء من تنفيذ نحو 9024 وحدة سكنية ضمن المشروع داخل المدينة، كما تم التواصل مع الموظفين المخصص لهم الوحدات بمشروع سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، من قبل وزارة الإسكان.