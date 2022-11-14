القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات الميدانية والتثقيفية للملحقين العسكريين

نظمت القوات المسلحة، عددا من الزيارات الميدانية والتثقيفية لوفد من الملحقين العسكريين المعتمدين، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على التواصل المستمر والبناء مع الملحقين العسكريين العرب والأجانب المعتمدين لدى سفاراتهم بجمهورية مصر العربية.

وبدأت الزيارات بزيارة ميدانية لقاعدة غرب القاهرة الجوية تفقد خلالها الوفد القاعدة ومنظومة العمل بها، ومدى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتعظيم القدرات التدريبية والقتالية للقوات الجوية بما يمكنها من تنفيذ أي مهام توكل إليها.

كما تفقد الوفد متحف القوات الجوية الذي يعد أحد أبرز المتاحف العسكرية، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى التسعين لإنشاء القوات الجوية، والذكرى التاسعة والأربعين لعيد القوات الجوية، واستمع الوفد لشرح تفصيلي لتاريخ القوات الجوية، كما استعرض عدد من قدامى قادة القوات الجوية إبان حرب أكتوبر بطولات وتضحيات القوات الجوية خلال حروب مصر السابقة وحتى تحقيق نصر أكتوبر 1973.

وأعقب ذلك زيارة لمركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة؛ حيث تعرف الوفد على مهام ودور المركز لخدمة القطاعين المدني والعسكري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية، وشاهد الوفد تنفيذ بيان عملي أبرز مدى جاهزية المركز لتحقيق كافة المهام الموكلة إليه بكفاءة واقتدار.

وأعرب رئيس رابطة الملحقين العسكريين بالقاهرة، عن سعادته وتقديره البالغ لجهاز الملحقين الحربيين لحرصه على التواصل البناء مع الملحقين العسكريين والتنظيم الجيد لهذه الزيارات الهادفة.

كما أعرب وفد الملحقين العسكريين العرب والأجانب عن عميق امتنانهم وشكرهم للقوات المسلحة، مشيدين بما لمسوه خلال زياراتهم المختلفة بالجهود المستمرة للقيادة العامة للقوات المسلحة للتطوير والتحديث، مؤكدين أهمية تلك الزيارات لبحث المزيد من فرص التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على بناء روابط وثيقة مع الملحقين العسكريين المعتمدين بجمهورية مصر العربية؛ لتعزيز آفاق التعاون العسكري ودعم أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.