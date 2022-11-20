قوات الدفاع الجوي تنفذ التدريب المشترك «درع السماء» بمشاركة دول صديقة

في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة نفذت إحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوي المصرية التدريب المشترك «درع السماء» بمشاركة اليونان وقبرص بصفة مراقب، فضلاً عن مشاركة وفد من السعودية وباكستان لحضور الفعاليات، وذلك بأحد ميادين تدريب قوات الدفاع الجوي بجمهورية مصر العربية.

بدأت الفعاليات بكلمة الفريق محمد حجازي قائد قوات الدفاع الجوي نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة لكافة العناصر المشاركة بالتدريب، مشيراً إلى أهمية التدريب الذي يسهم في نقل وتبادل الخبرات في ضوء التطوير والتحديث المستمر لأنظمة الدفاع الجوي.

واشتمل التدريب على التوجيه التكتيكي والطبوغرافي وعرض الفكرة التكتيكية للرماية، وتنفيذ الرماية بواسطة الأنظمة المتطورة لقوات الدفاع الجوي، والتي عكست مدى الاحترافية التي يتمتع بها عناصر قوات الدفاع الجوي بما يؤهلهم لتنفيذ كل المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار.

يأتي التدريب امتدادًا لسلسلة التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة ونظيرتها من الدول الصديقة والشقيقة والتي تربطهم أواصر متينة من الشراكة والتعاون في العديد من المجالات المختلفة.