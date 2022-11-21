سعر السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية.. 13.50 جنيه دون بطاقة التموين

تكثف وزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية المنتشرة على مستوى الجمهورية والبالغ عددها ما يقرب من 1300 مجمع على مستوى الجمهورية، من أجل توفير وإتاحة السلع الاستراتيجية والأساسية أمام جميع المواطنين دون التقيد بالبطاقة التموينية.

سعر السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر السكر الحر في المجمعات الاستهلاكية بـ13.50 جنيه وذلك لجميع المواطنين خاصة غير المقيدين على منظومة الدعم التمويني الذين لا يحصلون على السكر التمويني بالسعر المدعم على بطاقة التموين والذي يبلغ سعره 10.50 جنيه، ويحصل الفرد الواحد منه على كيسين من السكر المدعم شهريا بحد أقصى أو بحسب رغبته، إذ تحصل البطاقة التموينية المقيد عليها 4 أفراد على 8 أكياس من السكر.

وتسمح وزارة التموين من خلال المجمعات الاستهلاكية، شراء 2 كيلو من السكر لكل مواطن، وذلك بهدف إتاحته لجميع المواطنين، كما تمنع الوزارة قيام التجار والبقالين بشراء بضاعاتهم من المجمعات الاستهلاكية، إذ تختص المجمعات بالبيع للمستهلكين فقط وليس للتجار.

وزارة التموين تتوسع في إنشاء المجمعات الاستهلاكية بالصعيد

وتخطط وزارة التموين والتجارة الداخلية، لإنشاء المجمعات الاستهلاكية في محافظات الصعيد، من أجل توفير السلع الغذائية أمام المواطنين خاصة وأن محافظات الصعيد لا يلائم فيها زراعة العديد من المحاصيل مثل الأرز.

احتياطي السكر في مصر

ويتخطى حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السكر 7 أشهر، كما تقترب مصر من إعلان اكتفاءها الذاتي منه، وذلك بسبب أن حجم الإنتاج السنوي من السكر يفوق حجم الاستهلاك، إذ تنتج مصر 3 ملايين طن سنويًا.