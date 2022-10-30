مصر تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.. الاحتياطي يكفي 7 أشهر

تقترب مصر من إعلان اكتفاءها ذاتيًا من السكر، وربما يكون هذا الإعلان بحلول عام 2025، إذ يبلغ حجم الإنتاج السنوي من السكر في مصر 3 ملايين طن سنويًا، فيما يقدر حجم استهلاك الفرد بمتوسط 30 كيلوجرامًا سنويا، طبقًا لتصريحات الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر التابعة لوزارة التموين، الذي أكّد أنَّ الدولة نجحت حاليًا في الوصول لتحقيق اكتفاء ذاتي يصل إلى 90% من السكر.

حجم الاحتياطي الاستراتيجي من السكر

وفقًا لتقرير وزارة التموين عن حجم الاحتياطي من السكر فإنَّه يتخطى 7 أشهر، وذلك بسبب الزيادة الاستيعابية في مصانع السكر والتي أحدثت طفرة في حجم إنتاج السكر، إذ يوجد 9 مصانع لإنتاج السكر من البنجر و8 مصانع لإنتاج السكر من القصب، وتنتج المساحة المنزرعة بالبنجر 1.8 مليون طن سنوياً سكر، فيما تنتج المساحة المنزرعة بالقصب أكثر من 900 ألف طن سكر سنوياً.

الاستثمارات الأجنبية في صناعة السكر

وطوّر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ملف الاستثمارات الأجنبية في صناعة السكر بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الصناعة والتعاون الدولي لجذب مستثمرين جدد، إذ يوجد حاليًا مصنع جديد مقام بمحافظة المنيا باستثمار إماراتي مصري، وكذلك مصنع «صافولا» وهو استثمار سعودي، فضلاً عن الاستثمار المحلي وهو مصنع النيل للسكر والشركة الشرقية للسكر.

هل مصر تصدّر السكر؟

وأوضح الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس شركة الدلتا للسكر، لـ«الوطن» أنَّ مصر تصدر جزءاً من السكر المنتج، مؤكّدًا أنَّ المواصفة القياسية تتيح لمصر التصدير لأي دولة في العالم، باعتبارها الأولى أفريقيا في إنتاج السكر، طبقًا لتقرير سابق من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، وجاءت مصر في المرتبة الأولى بفضل اهتمام الحكومة والمستثمرين بالاستثمار في وفرة الإنتاج الزراعي من بنجر السكر.

زيادة حجم انتاج السكر بسبب زراعة البنجر

تعود تجربة زراعة البنجر في مصر، إلى الرئيس الراحل محمد أنور السادات والذي نقل تجربة زراعة البنجر من أوروبا لمصر مما أدى إلى زيادة حجم إنتاج السكر، إذ تؤكدّ وزارة التموين أنَّ مصر لن تشهد أي أزمة في السكر مستقبلًا بسبب الوفرة في حجم الإنتاج.

السعر المدعم للسكر وحصة الفرد منه شهريا

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية سعر السكر المدعم على البطاقات التموينية بسعر 10.50 جنيه، كما تحدد حصة الفرد الواحد من السكر على البطاقة بعدد 2 كيس سكر شهريًا لكل فرد مقيد على بطاقة التموين.