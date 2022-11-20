الإسكندرية تصنع من شواطئها معارض للحرف اليدوية.. تشجيع للمنتج المصري

«لن نكتف بمعرض واحد بل سنستمر في إقامة المعارض على شواطئ الإسكندرية تشجيعا للحرف اليدوية والمنتج المصري».. بتلك الكلمات كشف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن رؤية المدينة الساحلية لاستغلال شواطئها لجذب أصحاب الحرف اليدوية وتوفير مكان لهم لعرض منتجاتهم وذلك بهدف نجاح معرض مبادرة «باب رزق» المشيد على شاطئ السرايا.

خطوة الإسكندرية لفتح الشواطئ لعرض مشغولات أصحاب الحرف اليدوية مجانا، كانت الأولى من نوعها، والتي لاقت استحسانا كبيرا إذ تخوض يومها الرابع اليوم الأحد على أن تختتم غدا الاثنين بعد 5 أيام كتجربة أولية.

دعم أصحاب الحرف اليدوية في الإسكندرية

وتفقد محافظ الإسكندرية، المعرض في يومه الرابع على شاطئ السرايا العام، للتأكد من توفر كافة احتياجات العارضين المشاركين في المعرض، وتوفير كامل الدعم لأصحاب الحرف اليدوية والأسر البسيطة التى تسعى لكسب الرزق ومواجهة غلاء المعيشة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم المشروعات الصغيرة وتشجيع المنتجات الحرفية واليدوية.

محافظ الإسكندرية: المنتجات المعروضة ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية

وأكد الشريف، في تصريحات صحفية على هامش تفقده، أنه يتابع بشكل يومي مدى إقبال الأهالي على معرض باب رزق، لافتاً بأن المنتجات المعروضة ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية في متناول المواطنين، داعيا أهالي الإسكندرية للمشاركة و الاستمتاع بالمعروضات المتنوعة.

مواعيد معرض باب رزق في الإسكندرية

وأشار إلى أن أنه تم مد فترة المعرض حتى غدا الإثنين 21 نوفمبر من الساعه 11 صباحاً حتى 7 مساءاً تلبية لرغبة العارضين، بعدما كان مقرر له 3 أيام فقط، وذلك حتى يتمكنوا من عرض منتجاتهم والتسويق لها بشكل جيد.

تقديم كافة التسهيلات

وأوضح الشريف أن جميع أجهزة المحافظة على استعداد تام لتقديم كافة التسهيلات وتذليل كافة العقبات أمام صغار الحرفين لعرض منتجاتهم والتسويق لها.

واختتم إننا لن نكتف بمعرض واحد بل سنستمر في إقامة المعارض ضمن مبادرة "باب رزق" تشجيعا للحرف اليدوية وحتى يستفيد أكبر عدد ممكن من العارضين والأسر البسيطة المنتجة. مؤكدا أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بقيادة اللواء جمال رشاد تعمل على توفير كافة احتياجات العارضين وتسعي جاهدة للتسويق الجيد للمعرض بكل السبل المتاحة.