قانوني يوضح عقوبة المتهم بالنصب على الشباب راغبي السفر للعمل بالخارج

أمرت النيابة بحبس المتهم بالنصب على الشباب راغبي السفر للعمل بالخارج، للاستيلاء على مبالغ مالية منهم، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت من المباحث سرعة التحري حول نشاطه الإجرامي، لاستكمال التحقيقات.

عقوبة المتهم

قال ياسر سيد المحامي بالنقض، لـ«الوطن»، إن العقوبة التي تنتظر المتهم، وفقًا لقانون العقوبات، ولجرائم النصب واستغلال مال الغير لتحقيق أرباح من ذلك، كما نصت المادة 336 وتكون «بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وحال العود يجوز وضع الجاني تحت ملاحظة الشرطة مدة سنه على الأقل وتصل لسنتين، وكل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها».

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقيت الإدارة العامة لجرائم الأموال العامة، عدة بلاغات من أحد الأشخاص، مقيم في محافظة القاهرة، وآخرين، يفيد بتعرضهم للاحتيال من إحدى الشركات لإلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج، والكائنة في نطاق الجيزة، والاستيلاء على أموالهم، بعد إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم.

وبالتحريات تبين صحة البلاغات، وأن صاحب شركة إلحاق عمالة للخارج، استغل طبيعة عمله، وقام بالإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، بتوفير فرص عمل في إحدى الدول العربية، بمهن مختلفة ومرتبات عالية.

وأنه يحصل من الشاكين على 50 ألف جنيه من كل مبلغ، وبعد قيامهم بالسفر اكتشفوا عدم صحة كلامه ومخالفته لشروط التعاقد، وعادوا مرة أخرى، وتم القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاه.