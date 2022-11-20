قرار جديد في قضية قتل وسرقة ربة منزل بكرداسة.. وقانوني يوضح العقوبة

أمرت جهات التحقيق، بحبس المتهمين في واقعة قتل وسرقة سيدة كرداسة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات، 15 يومًا، إذ نسبت إليهم تهمة ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار أثناء محاولة سرقة سيدة بكرداسة، وطلبت جهات التحقيق سرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

اعتراف المتهمين بارتكاب الواقعة

اعترف المتهمون بتفاصيل الجريمة، وقالوا إنهم خططوا لسرقة مبلغ مالي من المجني عليها، وعند مقاومتها قاموا بقتلها ونقلها بواسطة «توك توك»، إلى مكان العثور على الجثة، وقال أحد المتهمين خلال التحقيقات: «كنا عايزين الفلوس اللي معاها وبدأت تصوت، فكان لازم نقتلها».

عقوبة القتل العمد

وحول العقوبة المتوقعة للمتهمين، أكد المحامي أيمن محفوظ، لـ «الوطن»، أن عقوبة القتل العمد تصل للإعدام شنقاً، وفقاً لقانون العقوبات المصري المعدل في عام 2020.

وأشار «محفوظ» إلى أن الفقرة الثانية من المادة 2344، توضح أنه يحكم على من فعل تلك الجناية، بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

تفاصيل جريمة سيدة كرداسة

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي قسم شرطة كرداسة بالجيزة، بلاغا بالعثور على جثة سيدة ملقاة بطريق ترعة المريوطية، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بكرداسة .

كشفت التحريات، عن أن وراء ارتكاب الواقعة، 3 عاطلين وسائق «توك توك»، لثلاثة منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بكرداسة.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بقتل السيدة، كما أقر أحدهم بالاتصال بسائق «التوك توك»، لنقل الجثة والتخلص منها، واستولوا منها على مبلغ مالي.