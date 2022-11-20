مشاري العنزي يعلن موعد عرض فيلمه الوثائقي «كوكب أفريقيا»

أوشك المخرج الكويتي مشاري العنزي، على إنهاء تصوير فيلمه الوثائقي «كوكب أفريقيا»، الذي صوره في أكثر من دوله أفريقية، مظهرا خلاله بعض التفاصيل الحياتية لهذه الدول.

العنزي: الفيلم سيرى النور في مهرجان دولي

‎وقال العنزي في بيان صحفي، أنه انتهى مؤخرا من تصوير العمل وأعمال مونتاجه، لافتا إلى أن الفيلم سيرى النور في أكثر من مهرجان دولي، بعد أخذ الموافقات المبدئية للمشاركة فيه.

‎وأشار العنزي، إلى أن العمل سيجر عرضه في مهرجان خاص للأفلام الوثائقية، بعدما تمت الموافقه عليه، لافتا إلى أنه يسعى للتواجد بالعمل بأكثر من مهرجان عالمي.

العنزي: صورنا أكثر من 200 ساعة

‎وعن القصة، قال المخرج مشاري، إنه صور أكثر من 200 ساعة في أكثر من دولة أفريقية بين كينيا ومالي والنيجر وتشاد وتنزانيا، لافتا إلى أن العمل يظهر حالة التعايش بالنسبة لهذه البلدان، ما تحتويه من قصص ومشاهد، تنقلك لكوكب آخر.

وكشف «العنزي» عن قصة إنسانية يتناولها الفيلم، دامجا فيها بين الدراما والإغاثة الإنسانية، ما ستلامس وجدان المشاهد.

‎ويعد مشاري، من أكثر المخرجين تطوعا في مشاريع الإغاثية والإنسانية، محاضر في دورات التشويه الإعلامي، كما تم تكريمه في أفضل 500 شخصية في الوطن العربي من قبل هيئة السياحة الأردنية، كما نال عدة جوائز عن برامج قام بإخراجها في مهرجانات سابقة.