مخرج فيلم ماما بمهرجان القاهرة السينمائي: أحداثه حقيقية

قال ناجي إسماعيل، مخرج فيلم ماما، الذي ينافس ضمن مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إن الفكرة جاءت إليه عند قراءة حادث مؤسف في الصحف، منذ نحو 5 سنوات وقرر تحويله إلى عمل فني.

وتدور أحداث فيلم ماما في إطار 20 دقيقة، حول فتاة تترقب بلوغ سن الحادية والعشرين، لتعلن عن وفاة أمها التي احتفظت بجثمانها لعدة شهور في الدولاب، خوفا من الذهاب إلى عمها الذي يطمع في الحصول على الشقة، وحق الوصاية عليها وشقيقها الصغير.

بداية الفكرة

أضاف ناجي إسماعيل، في تصريحات لـ«االوطن»، أن فكرة أن يكون هناك مثل هذا الأمر الصعب، شغل حيزا من تفكيره، وقام بتخزينها في عقله، حتى قرر تنفيذها فعلياً.

وأشار إلى أن التحضير للفيلم ما بين كتابة السيناريو والتصوير، استغرق نحو عام كامل، خصوصاً أن الأمر جاء بالتزامن مع اجتياح فيروس كورونا للعالم، فضلا عن التصوير بمحافظة الإسكندرية أخذ وقتا طويلا بسبب التنقل للمشاركين في الفيلم من فنانين ومعدات.

وأوضح أن تعاون فريق العمل وحبهم لتنفيذ الفكرة، سهل مهمته كمخرج في تقديم الفيلم بشكل جيد.

اختيار مي الغيطي

وعن الاستعانة بالفنانة مي الغيطي، للقيام ببطولة فيلم ماما، قال المخرج ناجي إسماعيل، إنها فنانة موهوبة جداً، فضلا عن أن مرحلتها العمرية ملاءمة جداً للدور، وتحمست للقيام بالشخصية.