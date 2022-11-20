«هحزنك على جوزك».. خناقة الأطفال تنتهي بالمؤبد

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمنطقة التجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، ربة منزل وزوجها وشقيقيها، بالسجن المؤبد، لقيامهم بالتخلص من جارهم، بمنطقة السلام بسبب «خناقة الأطفال» في المدرسة، وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين حامد راشد وسالي الصعيدي بأمانة سر مجدي شكري.

التعدي على الأطفال بالضرب في المدرسة

تفاصيل الجريمة المثيرة التي شهدتها منطقة دار السلام بدأت فصولها تحديدا يوم 11 نوفمبر 2017 عندما توجهت زوجة المجني عليه نجلاء إلى منزل المتهمة «هناء السمان» لمعاتبتها على قيام أولادها بالتعدي على بنتها بالضرب في المدرسة، فحدثت مشادة بينهما، انتهت بتهديد المتهمة بتحريض أولادها على الاعتداء على بنات الضحية مثلما يحدث في التلفزيون، وبعدها أحضرت المتهمة بلطجية يحملون السنج والمطاوي وشقيقيها عمرو ومحمود وتوجهت بهم إلى مسكن المجني عليه، وهددت المتهمة قائلة «أنا هحزنك على جوزك وعيالك»، ثم توجهت إلى قسم الشرطة وحررت محضرا ادعت فيه قيام الضحية بالتعرض لها والتحرش بها، بينما حررت زوجة الضحية محضرا آخر اتهمت فيه أبناء المتهمة بتهديد بناتها بالاغتصاب.

إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات

كان المستشار أحمد عز الدين، المحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة، قد أحال المتهمين «عمرو ع ا» 40 عاما، تاجر، وشقيقه «محمد» 25 عاما، تاجر، و«ممدوح أ ع» وشهرته «أيمن هارب» 46 عاما، تاجر فاكهة، و«هناء عبد القادر ا» 34 عاما، ربة منزل إلى محكمة الجنايات، لأنهم في 18 نوفمبر 2017 بمنطقة السلام، قام المتهمون من الأول حتى الثالث بالتخلص من «آياتي قرني شكري» عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيَّتوا النية وعقدوا العزم على قتله فأعدوا السنج والعصا الخشبية، وتربصوا به بمحيط سكنه، وما أن ظفروا به، حتى انقض عليه المتهمان الأول والثاني وكالا له الضربات بأداتي بطشهما، أثناء تواجد المتهم الثالث على مسرح الجريمة لمؤازرتهم فأحدثوا به الإصابات التي أودت بحياته.