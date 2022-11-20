تأجيل محاكمة متهم بالشروع في قتل زوجته بدار السلام لـ14 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل جلسة محاكمة المتهم بالشروع في قتل زوجته عمدًا داخل منزلهما في دار السلام، إلى 14 يناير المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوي وسالي الصعيدي، وأمانة سر طارق فتحي ووليد عبد الجواد وممدوح عبد الرشيد.

كانت النيابة العامة أحالت أوراق القضية رقم 3004 لسنة 2022 جنح دار السلام إلى محكمة الجنايات، وأشارت فيها إلى أن المتهم شرع في قتل زوجته عمدًا، بأن انهال عليها طعنًا بسلاح أبيض، قبل أن يتمكن الجيران من إنقاذها، ونقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأسندت النيابة العامة للمتهم إحراز سلاح أبيض دون مسوغ قانوني، مشيرة إلى أن تقرير الطب الشرعي كشف عن تعرض المجني عليها لإصابات ذات طبيعة قطعية، حدثت من أداة أو أدوات ذات نصل معدني حاد.