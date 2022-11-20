الحكم على «مستريح البيتكوين» بالاستيلاء على 200 مليون جنيه في 16 يناير

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة المتهم بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من 3 آلاف مواطن، بحجة توظيفها في تجارة العملات الرقمية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مستريح البيتكوين»، لـ16 يناير للحكم.

الاستيلاء على 200 مليون جنيه

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق، بإحالة المتهم بالاستيلاء على مبالغ مالية قدرها 200 مليون جنيه من 3 آلاف مواطن والنصب عليهم بحجة توظيف أموالهم، إلى المحكمة المختصة «المحكمة الاقتصادية»، وذلك بعد انتهاء التحقيقات معه.

النصب على نحو 3 آلاف مواطن

وبعد انتهاء النيابة العامة مع المتهم المعروف إعلاميًا بـ«مستريح البيتكوين»، و9 متهمين آخرين، وجّهت لهم جميعًا تهمة تجميع أموال من المواطنين عن طريق استخدام شبكة الإنترنت وتوجيه دعوة للمواطنين بشخصهم.

وأوضحت التحريات أنّ المتهمين أوهموا عددا من المواطنين المجني عليهم والذين بلغ عددهم نحو 3 آلاف شخص، بالاستثمار في إحدى الشركات الخاصة بالتجارة العامة والبرمجيات.

كما أوهم المتهمون أيضًا المجني عليهم، بقدرتهم على الاستثمار في شركة أخرى للصناعات والاستثمارات، غير مسجلتين بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية.