الرئيس السيسي يتوجه إلى قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، توجه إلى دولة قطر الشقيقة، لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم، الذي يقام بالعاصمة الدوحة مساء اليوم.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مشاركة الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمي تأتي تلبيةً لدعوة شقيقه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مصر وقطر.