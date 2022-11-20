وصول الدفعة السادسة من لحوم «الأوقاف» لتوزيعها على 2000 أسرة بكفر الشيخ

تسلمت مديريتي الأوقاف، والتضامن الاجتماعي بمحافطة كفر الشيخ، اليوم الأحد، طني لحوم بلدية أضاحي، قادمين من وزارة الأوقاف، كدفعة سادسة، لتسليمهما إلى 10 إدارات اجتماعية بمراكز المحافظة، ومن ثم توزيعها على 2000 أسرة فقيرة وأولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة.

جاء ذلك، بحضور الدكتور إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ للاستثمار، والشيخ الدكتور عبد القادر عبد الله سليم، مدير الدعوة بمديرية أوقاف كفر الشيخ، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفر الشيخ.

تسلم 12 طن لحوم أضاحي

ومن جانبه، قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن جملة ما تسلمته مديرية التضامن الاجتماعي من مديرية الأوقاف 12 طن لحوم أضاحي، لتوزيعها على 12 ألف أسرة أولى بالرعاية.

توزيع اللحوم على المستحقين

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه شدّد على توزيع اللحوم على المستحقين، دون تصوير، وحُسن معاملتهم، مؤكداً أن توزيع تلك اللحوم هو حق لهم، بإشراف السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، بالتعاون مع الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ.

وكانت مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ قد وزعت خلال الفترة الماضية 10 أطنان من اللحوم على 10 آلاف أسرة أولى بالرعاية بمدن وقرى المحافظة، وجاري توزيع الدفعة السادسة على 2000 أسرة.