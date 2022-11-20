تفاصيل حبس مستريحي كفر الشيخ.. محامٍ يوضح عقوبة النصب والاحتيال

قررت النيابة العامة، حبس مستريحى كفر الشيخ 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها في تجارة المصوغات الذهبية وغسل قرابة 9 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الاجرامي، وتبيّن أنّ المتهمين جمعا المبالغ المالية لاستثمارها، لكنه كانت بمثابة فخ للمجني عليهم، فبعد أن كانا منتظمين في السداد، توقفا عن سداد الأرباح وأصول المبالغ.

مستريحا كفر الشيخ وغسيل الاموال

أوضحت تحقيقات النيابة العامة ضلوع المتهمين في جريمة النصب والاستيلاء على أموال المواطنين التي قدّرت بـ9 ملايين جنيه لتوظيفها بالمصوغات الذهبية وقيامهم بغسل تلك الأموال، حيث اشتريا عدة عقارات ودراجات نارية وشركات وأسسا بعض الأنشطة التجارية حتى تظهر بصورة شرعية أمام الجميع، وجرى تقديم البلاغات وتعددت أمام المباحث والتحريات حتى تم القبض على المتهمين بكفر الشيخ، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي.

تفاصيل عقوبة النصب والاحتيال

المحامي أشرف ناجي، شرح تفاصيل عقوبة النصب والاحتيال وفق قانون العقوبات المعدل في 2020، بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر وحتى 3 سنوات.

وأضاف ناجي لـ«الوطن»، أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين».

القبض على مستريحي كفر الشيخ

وكانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على مستريحي كفر الشيخ، بعد أن تبيّن من البلاغات المقدمة صحة الواقعة، وأنّ المشكو في حقهما مارسا نشاطا إجراميا تخصص في تلقي الأموال من المواطنين بغرض استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة المصوغات الذهبية مقابل حصولهما على أرباح، وبمواجهتهما أقرا بنشاطه الإجرامي.