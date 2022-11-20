مستشار برنامج المناخ العالمي: نجاح قمة «27 COP» كان باهرا

أشاد الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، بالبيان الختامي لقمة المناخ «27 COP»، التي انعقدت في مدينة شرم الشيخ، موضحًا أن الآمال الكبيرة على قمة المناخ «27 COP»، بصدور توصيات مهمة، بمبدأ تعويض الخسائر والأضرار التي وقعت على الدول النامية والأفريقية وجنوب شرق آسيا، وهي دول ليست صناعية، كما أن القمة نجحت نجاحًا باهرًا في هذا الأمر .

طالبنا بإنشاء صندوق لإدارة التعويضات

أضاف «علام»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، يعرض على شاشة «دي إم سي»، أنه بسبب الآثار السلبية للتغيرات المناخية، ننادي منذ 27 سنة، أن يكون تعويض للخسائر التي أصابت الدول، بسبب الدول الغنية التي استمتعت بالطاقة والوقود الأحفوري، مؤكدًا أنهم طالبوا بإنشاء صندوق لإدارة التعويضات الخاصة بالأزمات.

كنا نريد وضع جدول زمني للتخلص من الوقود الأحفوري

أوضح مستشار برنامج المناخ العالمي، أنه الأمل كبير بعد قمة شرم الشيخ، لكن كنا نريد وضع جدول زمني للتخلص من الوقود الأحفوري، «مصر نجحت من خلال تنظيم قمة المناخ COP27، فيما فشلت فيه كل الدول السابقة التي استضافت القمة»، كما أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار هو أكبر انتصار حققته القمة، والخلاف قد يكون على المدة الزمنية التي تشملها التزامات الصندوق.