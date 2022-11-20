إحالة قاتل زوجته وحماه في الإسماعيلية إلى المفتي

أحالت محكمة جنايات الإسماعيلية «الدائرة الثالثة» برئاسة المستشار حمدي عبد الله اليوم الأحد، أوراق قاتل زوجته وحماه إلى مفتي الجمهورية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وكانت قد استمعت محكمة جنايات الإسماعيلية على مدار الجلسات الماضية لدفاع المتهم وناقشت تقارير الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية وأقوال الشهود في جريمة الإسماعيلية.

بلاغ بالواقعة

وتعود الواقعة إلى اليوم الأول من شهر رمضان الماضي بتلقي وحدة مباحث مركز الإسماعيلية برئاسة المقدم مروان الطحاوي بلاغا بمقتل شخص وابنته داخل منزله في قرية نفيشة التابعة لدائرة المركز.

وانتقل على الفور ضباط المباحث الجنائية إلى مكان جريمة أول أيام رمضان فاكتشفوا مصرع السيد عناني أحمد، 63 سنة، ونقل ابنته ابتسام 36 سنة إلى مستشفى جامعة قناة السويس في حالة حرجة توفيت بعد ساعات من وصولها.

ونجح رجال المباحث الجنائية في الإسماعيلية في القبض على المتهم ويدعى خلاف خليفة 47 سنة بعد أيام من ارتكابه للجريمة ومحاولته الهرب خارج مدينة الإسماعيلية.

تفاصيل الواقعة

وبحسب أوراق القضية فإن المتهم اعتدى على والد زوجته بسلاح أبيض بينها جرح في الرقبة تسبب في وفاته ثم اعتدى بالطعن على زوجته مما تسبب في وفاتها.

واعترف المتهم خلال التحقيقات في الواقعة بارتكاب الجريمة بسبب خلافات أسرية بين المتهم وأسرة زوجته وعدم رغبتها في العودة للعيش معه مرة أخرى.