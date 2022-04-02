جريمة أول أيام رمضان بالإسماعيلية.. الزوجة تلفظ أنفاسها لتلحق بوالدها

لفظت زوجة شابة أنفاسها الأخيرة قبل قليل، متأثرةً بإصابتها بعدة طعنات في مختلف أنحاء الجسم، على يد زوجها، بسبب خلافات أسرية، لتلحق بوالدها، الذي أقدم الزوج على قتله، في جريمة شهدتها محافظة الإسماعيلية في أول أيام شهر رمضان، بسبب خلافات أسرية.

تلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من قسم شرطة ثالث، يفيد بورود إشارة من مستشفى جامعة قناة السويس بوفاة الزوجة «ابتسام س.»، في الثلاثينيات من العمر، أثناء محاولة إنقاذها، بعد وصولها للمستشفى في حالة حرجة، نتيجة إصابتها بعدة طعنات في أنحاء الجسم.

مصادر طبية: توفيت في غرفة العمليات

وقالت مصادر طبية في مستشفي جامعة قناة السويس إن الزوجة توفيت متأثرة باصابتها بعدة طعنات نافذة في الجسم بسلاح أبيض، وتابعت المصادر أنه فور وصولها، تم إجراء بعض الفحوصات لها، ودخولها غرفة العمليات، لإجراء الجراحات اللازمة لها في محاولة لإنقاذها، مشيرةً إلى أنها تعرضت لنزيف حاد، بسبب الطعنات المختلفة، وهو ما تسبب في توقف عضلة القلب.

مقتل والد الزوجة في مكان الجريمة

ولقي «السيد ع.»، 70 سنة، والد الزوجة، مصرعه في وقت سابق صباح اليوم السبت، أول أيام شهر رمضان، إثر تعدي زوج ابنته عليه وعلى الزوجة بسلاح أبيض، داخل منزل الأسرة في قرية «نفيشة»، بمحافظة الإسماعيلية، بسبب خلافات أسرية.

وأكدت مصادر أمنية أن مشادة تطورت إلى مشاجرة بين المتهم وزوجته، في منزل والدها، بسبب غضبها وتركها لمنزل الزوجية خلال الفترة الأخيرة، وأضافت المصادر أن المتهم تعدى بسلاح أبيض على المجني عليهما، زوجته ووالدها، مما تسبب في مقتل الأب على الفور، بينما تم نقل الزوجة إلى المستشفى الجامعي، إلا أنها لفظت أنفاسها متأثرةً بإصابتها.

تكثيف التحريات لضبط المتهم

وتكثف وحدة مباحث مركز الإسماعيلية من تحرياتها لضبط المتهم بارتكاب الواقعة، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة.

وأكدت المصادر أنه تم التحفظ على جثماني المجني عليهما في مستشفى جامعة قناة السويس تحت تصرف سلطات التحقيق، لحين انتداب الطبيب الشرعي، وانهاء تقرير الصفة التشريحية، تمهيداً لتسليمها إلى ذويهما، بعد تصريح النيابة العامة بدفنهما.