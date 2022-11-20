مصرع شخص إثر محاولته فض مشاجرة بين أطفال في الغربية

لقي شخص في العقد الرابع، من العمر مصرعه، إثر تلقيه ضربة على رأسه بعد تدخله لفض مشاجرة بين عدد من الأطفال أثناء لهوهم بأحد شوارع قرية العتوة القبلية، التابعة لمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، وجرى التحفظ على الجثة داخل المشرحة بمستشفى المنشاوي بطنطا، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بمقتل شاب

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بمقتل شخص في العقد الرابع من العمر، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين 2 آخرين، بقرية العتوة القبلية بدائرة المركز.

التحريات والمعاينة

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مقتل شخص يدعى «علاء. ا» ويبلغ من العمر 37 عاما، إثر تدخله لفض مشاجرة بين عدد من الأطفال أثناء لهوهم بأحد شوارع القرية، وأثناء تدخل أولياء أمور الأطفال، نشبت مشادات كلامية بينهم، تطورت إلى مشاجرة، تلقى على إثرها المجني عليه، ضربة على رأسه، أدت إلى سقوطه أرضا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا.

وتمكنت وحدة مباحث قطور من ضبط المتهمين، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة.

الرأي القانوني

قال طاهر شلبي المحامي والخبير القانوني، إن عقوبة القتل تختلف إذا كان قتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد أو قتل خطأ، إذ نصت المادة رقم 238 من قانون العقوبات على أنه من تسبب خطأ في موت شخص، سواء عن إهمال أو رعونه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، ومن الممكن أن تصل العقوبة إلى 5 سنوات ولا تقل عن سنة، وغرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الجاني قد أخل بما تفرضه عليه أصول وظيفته، أو مهنته أو حرفته، وكل قضية يتم الحكم فيها من خلال القيد والوصف.