إصابة شخصين في مشاجرة بسبب دفع قيمة لعب البلايستشين ببولاق الدكرور

ألقى رجال الشرطة ببولاق الدكرور القبض على طرفي مشاجرة بسبب دفع قيمة لعب البلايستيشن، تم إخطار اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل المشاجرة

ورد إخطار الى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من قسم شرطة بولاق الدكرور بوقوع مشاجرة ووجود مصابين، وبالانتقال والفحص تبين أن طرفي المشاجرة كلا من طرف أول 36 عاما، صاحب محل بلاي ستيشن، ومقيم بذات العنوان، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وطرف ثانٍ 27 عاما، عامل، مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم وشقيقه 14 عاما، وشقيقهما 25 عاما، عامل.

وتبين من خلال الفحص والتحريات نشوب مشادة كلامية بين الأول والثالث بسبب القيمة المالية للألعاب الترفيهية «البلاي ستيشن» تطورت إلى مشاجرة تدخل على إثرها الثاني والرابع لمناصرة شقيقهما وتعدوا على بعضهم البعض بالضرب وأثناء ذلك تصادف مرور محاسب قانوني، 43 عاما، مقيم دائرة القسم، أصيب بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ إثر تراشق الطرفين بالحجارة.

وتم ضبط المتهمين وعقب مواجهتهم تبادلا الاتهامات فيما بينهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.