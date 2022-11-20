الانتهاء من ربط خط المياه المغذي لمركز مطوبس بكفر الشيخ ضمن «حياة كريمة»

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه جرى الانتهاء من ربط خط المياه المغذي لمركز ومدينة مطوبس قطر 1000 مليمتر ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، «حياة كريمة»، وجاري تشغيل المياه الآن بالمنازل وتم تنفيذه في وقت قياسي أقل من نصف المدة المحددة 18 ساعة بدل 36 ساعة بمتابعة ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، والمسئولين عن الأعمال الجارية، للتيسير على المواطنين.

إقامة 603 مشروعات متنوعة

يذكر أن قرى وتوابع مركز مطوبس تشهد إقامة 603 مشروعات متنوعة في القطاعات الخدمية، ووجه محافظ كفر الشيخ بمتابعة المشروعات الجاري إنشاؤها، وإعلان نسب الإنجاز بالقري والتوابع، في حين جرى الإعلان عن أربع مراكز ضمن المرحلة الثانية من المبادرة «كفر الشيخ، والحامول، ودسوق، وسيدي سالم».

الاستماع لآراء المواطنين

وشهدت قرية شابة، بدسوق، وقرية تيدا بسيدي سالم، مؤتمرين جماهيريين وحوار مجتمعي لمؤسسة «حياة كريمة»، للاستماع لآراء المواطنين، ومطالبهم، وأمنياتهم في تحقيق المشروعات القومية بتوابع وقرى دسوق وسيدي سالم، وسوف تشهد خلال أيام الحامول وكفر الشيخ مؤتمرين آخرين للاستماع لآراء ومطالب الأهالي بالمركزين.