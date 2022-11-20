إعلان أسماء الفائزات بمسابقة الملتقى الفكري بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية

أقام مكتب الخدمة المدرسية بإدارة رعاية الطلاب بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، مسابقة الملتقى الفكري للمرحلة الثانوية «فتيات»، تحت عنوان «الآثار السلبية المترتبة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي»، والذي أُقيمت فعالياته بمدرج ديوان المنطقة، وقاعات تدريب الحاسب الآلي بالمنطقة بمشاركة طالبتين من كل إدارة تعليمية تابعة للمنطقة.

اختبارات في المعلومات العامة

وتضمنت مسابقة الملتقي الفكري؛ المطالبة بعمل بحث عام عن موضوع الملتقي، وماكيتات ولوحات إرشادية، ثم إقامة اختبارات في المعلومات العامة لدي الطالبات، وقياس مدي ممارسة أعمال الكمبيوتر لديهن، ووكذا مناقشتهن في الأحداث الجارية، بالإضافة إلى تقييم شخصية الطالبة ببعضاً من الدرجات، والتي يبلغ مجملها العددي في النهاية 100 درجة يستحوذ عمل البحث منها علي 50 درجة بمفرده، والباقي موزع علي باقي التقييمات المذكورة.

التصفية النهائية على مستوى مناطق الجمهورية

ومن المفترض أن تأتي جوائز المسابقة لأول مركزين، ويتم تصعيدهما لحضور التصفية النهائية على مستوى مناطق الجمهورية، وتكريم باقي المراكز بجوائز مالية قَيمة متفاوتة النِسب من مركز لآخر، علاوةً علي منح رحلة ترفيهية للطالبات المشاركات في الملتقي الفكري.

وأسفرت نتائج مسابقة الملتقى للمرحلة الثانوية للفتيات عن فوز الطالبة شهد فوزي رأفت، بالمركز الأول، بمعهد فتيات دسوق الثانوى، وبالمركز الثاني جاءت الطالبة هاجر محمد محمد أبو النجا، بمعهد فتيات مصطفى طلخان الثانوي، وحصدت المركز الثالث الطالبة هاجر إسماعيل العسكري، بمعهد فتيات دسوق الثانوى.

وأُقيمت فعاليات المُلتقى تحت رعاية وتوجيهات الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وإشراف وحضور حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي بالمنطقة، ومتابعة زينب عبد الحميد، مدير إدارة رعاية الطلاب، وصفاء رزق، ومسئولة مكتب الخدمة المدرسية وإشراف لجنة التقييم التي ضمت كلاً من: الموجه العام للتربية الاجتماعية، والدكتور سمير الطحان، مدير إدارة الجودة بالمنطقة.