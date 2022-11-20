جولة في عالم البرمجة السينمائية ضمن مهرجان القاهرة الدولي

أقام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم، مناقشة حول مهنة المبرمج السينمائي، ضمن فعاليات دورته الـ44، والمستمرة حتى يوم 22 نوفمبر.

أندرو محسن يحاضر في الندوة

وحضر الندوة أندرو محسن مدير المكتب الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، والعديد من صناع السينما، بالإضافة إلى المتحدثين: دوروتا ليش، فيرينا فون ستاكلبيرج، توماس روسو، وبير إيريك جيلسفيك.

وناقش المتحدثون خلال الندوة التي جمعت بين المبرمجين من أفضل مهرجانات الأفلام حول العالم مثل تورنتو السينمائي الدولي، البيرنالي، وأسبوع النقاد في مهرجان «كان»، مدى اهتمام الحاضرين ببداية مهنة في عالم السينما التي ليس بالضرورة أن تكون خلف الكاميرا وكيفية اختيار الأفلام، ووضع برنامج ممتاز كل عام وما يستلزمه، خاصة فيما يتعلق بكيفية تنظيم مهرجان عالمي برؤية ورسالة واضحتين.

في البداية قالت منسقة الأفلام والمهرجانات السينمائية ومبرمجة السينما والموزعة، فيرينا فون ستاكلبيرج، إن قبل مشاركة أي عمل في مهرجان سينمائي، يشاهد المبرمج أولًا هل العمل سيناسب المشاهدين أم لا، هل ستستحق المنافسة في المسابقات، بالإضافة إلى متابعة قاعدة البيانات الخاصة بالفيلم على الإنترنت، ومشاهدة ردود فعل الجمهور عليه ومعرفة آرائهم، كل هذه العوامل مهمة حين يتم اختيار فيلم ما للمشاركة في مهرجان سينمائي.

مهرجان القاهرة ينتهي يوم الثلاثاء المقبل

وأشار بير إيريك جيلسفيك، مدير مشروع صندوق الأفلام SØRFOND ومدير مهرجان أيام أوسلو للفيلم العربي، إلى أنه يتلقى العديد من العروض لمشاهدة أفلام كثيرة لعرضها في المهرجانات السينمائية، ويحاول قدر الإمكان أن يتواصل مع صناعها عبر البريد الإلكتروني، ليتم اختيار الأعمال المناسبة من وسط 300 عمل متقدم للمشاركة، مؤكدًا أنه لا يستمر في مشاهدة أي عمل ممل لأكثر من 30 دقيقة، حيث يعزف عن المشاهدة ويرى أنه لا يستحق المشاركة في المهرجان السينمائي.

بينما تحدث توماس روسو، مدير برنامج أسبوع النقاد بمهرجان كان ومدير ورشة Next Step، إنه يجب توافر العديد من المقومات لإقامة مهرجان سينمائي، مثل اختيار موقع ومكان مناسب، فنادق، الحضور لأنهم عنصر مهم في المهرجان، ومن الطبيعي أن يكون هناك منافسة بين المهرجانات وبعضها البعض، كما قدم نصيحة للمتقدمين للمشاركة بأعمالهم في المهرجانات السينمائية، قائلًا إنه يجب عليه أن يرى المعايير الخاصة بالمهرجانات والتعرف على الفروقات بين المهرجان والآخر، كما أن الموزعين لديهم خبرة واسعة في ذلك المجال، ولكن لا بد من متابعة مواعيد التقديم على الموقع الخاص للمهرجان حتى لا تفوتك الفرصة.

وقالت الكاتبة ومنسقة الأفلام دوروتا ليش، إنها تحاول طوال الوقت الرد عبر البريد الإلكتروني على طلبات المتقدمين للمشاركة في المهرجانات السينمائية، مضيفة أنها تعمل في اليوم لمدة 18 ساعة متواصلة حتى تتمكن من اختيار الأفلام الجيدة التي تستحق أن تخوض التجربة.