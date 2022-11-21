فصل التيار  الكهربائي غدا عن عدة مناطق بحي الجناين في السويس للصيانة

أعلن حي الجناين بمحافظة السويس، عن فصل التيار الكهربائي بعدد من المناطق الواقعة في القطاع الريفي بالحي؛ نتيجة لأعمال الصيانة، مع عودة التيار مرة أخرى بعد انتهاء الصيانة.

موعد فصل التيار الكهربائي بالجناين

ذكر البيان الصادر عن حي الجناين بمحافظة السويس، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي غداً الثلاثاء، بداية من الساعة التاسعة صباحاً، حتى الساعة الثانية بعد الظهر بسبب إجراء صيانة للمحولات بمنطقة كبريت.

أماكن فصل التيار الكهربائي

وأشار البيان إلى أنه نتيجة لأعمال الصيانة للمحولات بمنطقة كبريت، سوف يتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق التي سوف تتأثر، وهي كبريت البحارة، ومقاتلي رمضان وشندورة، والجمعية.

الاستعداد بالمحولات البديلة في مناطق فصل التيار

جرى التواصل مع المنشآت والأماكن الواقعة، في نطاق فصل التيار الكهربائي نتيجة لأعمال الصيانة في المحولات بمنطقة كبريت، وذلك للاستعداد بالمحولات البديلة، ليتم استخدامها لحين عودة التيار الكهربائي.