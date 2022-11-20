ضربات قوية ضد المحتكرين.. ضبط 101 طن أرز شعير في 5 مخازن بالدقهلية

ضبطت مديرية تموين الدقهلية 101 طن أرز شعير قبل بيعها في السوق السوداء في 5 مخازين فى نطاق مراكز «منية النصر، الستاموني، بلقاس» في ضربة قوية لمحتكري الأرز الشعير.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين وتعليمات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وعبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية بشأن تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمنع احتكار السلع وبيعها في السوق السوداء، وتحت إشراف علي حسن مدير عام شؤن التجارة والرقابة ومحمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية.

وأكدت مديرية تموين الدقهلية، في بيان، أنه تشكلت الحملة برئاسة إيهاب رجب من مأموري الضبط القضائي بالمديرية وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث تموين الوزارة ومباحث تموين الدقهلية وهيئة سلامة الغذاء وجهاز حماية المستهلك بالدقهلية.

ضبط 3 مخازن أرز شعير في منية النصر

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد 3 مخازن غير معتمدة بنطاق مركز منية النصر، بداخلها كمية إجمالية وقدرها 91 طن أرز شعير وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها، وضبطت الحملة 3 أطنان من الأسمدة الزراعية مدعمة محظور تداولها بالأسواق.

ضبط 10 أطنان أرز في بلقاس والستاموني

وتمكنت حملة أخرى من ضبط مخزنين بناحية بلقاس والستامونى لحيازتهما 10 أطنان أرز شعير وتم أخذ التعهد عليهما بالتوريد إلى أحد المضارب المعتمدة بمعرفة مديرية تموين الدقهلية لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.

ومن جهة أخرى أكد المهندس شريف صليب مسؤل منظومة توريد القمح والأرز بالدقهلية، أن إجمالي توريد الأرز الشعير منذ بداية الموسم في محافظة الدقهلية بلغ 71 ألفا و392 طن من الأرز الشعير للجهات المسوقة منذ بداية التوريد.

وأكدت مديرية تموين الدقهلية، مواصلة الجهود الرقابية على كافة الأنشطة التموينية لمنع احتكار السلع وضمان وصولها لجمهور المستهلكين بالأسعار الرسمية والمعلنة.