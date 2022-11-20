حالة الطقس غدا في المحافظات.. تباين درجات الحرارة وجو خريفي ليلا

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا، يشير إلى توقعات حالة الطقس غدًا في المحافظات، إذ يسود جو معتدل الحرارة نهارا مائل إلى البرودة ليلا خريفي، مع توقعات بعدم سقوط أمطار غدا، على أن تشهد البلاد عودة سقوط الأمطار بداية من بعد غد الثلاثاء على بعض المحافظات، وسط تباين في درجات الحرارة من محافظة إلى أخرى.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وذكر البيان أن حالة الطقس غدا في المحافظات تشهد تكون الشبورة المائية وطقس غائم جزئيا وذلك على الوجه البحري وهي: الإسكندرية، البحيرة، كفرالشيخ، دمياط، الغربية، الدقهلية، مع طقس معتدل نهارا مائل إلى البرودة ليلا.

الطقس في القاهرة غدا

وعن طقس القاهرة غدا أوضح البيان أنها تتعرض لطقس مائل إلى الحرارة نهارا مائل إلى البرودة ليلا مع تكون الشبورة المائية على الطرق الرئيسية بينها وبين محافظات الوجه البحري وتكون الغيوم الجزئية.

حالة الطقس في الإسكندرية ومطروح

فيما يشهد طقس محافظات: مطروح والسلوم والعلمين، طقسا معتدلا نهارا مائل إلى البرودة ليلا مع تكون الشبورة والغيوم.

لم يختلف الطقس غدا في محافظات السواحل الشمالية الشرقية: «بورسعيد، ورفح» ووسط سيناء عن باقي المحافظات إذ يشهدوا طقسا مائلا إلى الحرارة نهارا مائل إلى البرودة ليلا مع تكون الشبورة والغيوم.

فيما أشارت التوقعات إلى أن طقس جنوب سيناء والبحر الأحمر يكون مائلا إلى الحرارة مشمس نهارا لطيف ليلا.

وجاء طقس محافظات جنوب الصعيد: سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، حارا نهارا مشمس، مائلا إلى البرودة ليلا.

وتشهد محافظات شمال الصعيد: المنيا، الفيوم، بني سويف، طقس مائل إلى الحرارة نهارا مائل إلى البرودة ليلا مشمس وتكون الشبورة المائية.

درجات الحرارة في محافظات مصر

وعن درجات الحرارة في المحافظات غدا الإثنين جاءت كالآتي:

- القاهرة والوجه البحري العظمى 27 درجة، الصغرى 18 درجة

- جنوب الصعيد العظمى 33 درجة، الصغرى 15 درجة

- شمال الصعيد العظمى 28 درجة والصغرى 11 درجة مئوية

- جنوب سيناء 29 العظمى ، الصغري 21 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة، الصغرى 16 درجة مئوية.