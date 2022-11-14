حالة الطقس غدا في المحافظات.. انخفاض درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، قبل قليل، حالة الطقس غدا في المحافظات، موضحة وجود شبورة مائية على الطرق، مع اعتدال درجات الحرارة نهارا وانخفاضها ليلا، ووجود توقعات بسقوط أمطار بنسبة من 30% إلى 40% على مختلف المحافظات.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وعن حالة الطقس غدا في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار، كشفت «الأرصاد» عن وجود شبورة مائية على القاهرة الكبرى، مع طقس غائم جزئيا على مدار اليوم، بينما يسود طقس معتدل الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا على محافظات «الغربية، الدقهلية، القليوبية، المنوفية، الشرقية»، مع توقعات بسقوط أمطار بنسبة 30%.

حالة الطقس في محافظات السواحل الشمالية

فيما يسود طقس غائم جزئيا في محافظات السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وهي «مطروح، السلوم، العلمين، كفر الشيخ، البحيرة، دمياط، الإسكندرية»، مع سقوط أمطار متوسطة بنسبة 40%.

وتشهد محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء طقسا معتدلا نهارا، مائلا للبرودة ليلا، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% على مدار اليوم.

بينما يكون طقس جنوب سيناء والبحر الأحمر مائلا للحرارة نهارا لطيفا ليلا مع تكون الغيوم الجزئية وأمطار خفيفة على جنوب البحر الأحمر بنسبة 30%.

فيما جاء طقس محافظات الصعيد وهي «المنيا، بني سويف، قنا، أسوان، الأقصر، سوهاج»، معتدل الحرارة مع تكون الشبورة المائية وغيوم جزئية.

درجات الحرارة غدا في المحافظات

وبحسب «الأرصاد»، فإن درجات الحرارة في المحافظات غدا الثلاثاء كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 17 درجة

جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 19 درجة

شمال سيناء: العظمى 25 والصغرى 13 درجة

جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 17 درجة.

وطالبت الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الأولى نظراً لتكون الشبورة المائية.