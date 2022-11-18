الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا في المحافظات: شبورة وغيوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا في المحافظات حيث تشير التوقعات إلى طقس خريفي معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل البردة ليلاً على أغلب الأنحاء مع تكون الشبورة المائية، وسط تحذيرات للمواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وحول توقعات الأرصاد عن حالة الطقس غدا في المحافظات، تشهد محافظة القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهاراً والبرودة ليلا مع تكون الشبورة المائية ونشاط الرياح أحيانا.

وفى محافظات الوجه البحري كل من الغربية، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، الدقهلية، القليوبية، تتعرض لطقس مائل للحرارة نهارا مائل البردة ليلاً مع تكون الشبورة المائية وطقس غائم جزئيا .

ويكون طقس غدا في محافظات «مطروح، العملين، السلوم»، مائل إلى الحرارة نهارا مائل ليلاً غائم جزئيا على مدار اليوم.

حالة الطقس غدا في محافظات السواحل الشمالية

ويسود طقس معتدل نهارا مائل للبردة ليلاً مع تكون الشبورة المائية وطقس غائم جزئيا، على السواحل الشمالية الشرقية في كل من بورسعيد ورفح ووسط سيناء، كما يسود طقس مائل للحرارة نهارًا مائل البردة ليلاً مشمس على مدار اليوم على كل من محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر وبني سويف، أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، المنيا، الفيوم.

درجات الحرارة غدا في المحافظات

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا في المحافظات جاءت كالآتي:-

- القاهرة والوجه البحري العظمى 26 درجة، وبلغت الصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية العظمى 26 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب سيناء العظمى 27 درجة مئوية، وسجلت الصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 26 درجة مئوية، وسجلت الصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد 29 درجة مئوية وبلغت الصغرى 17 درجة مئوية.