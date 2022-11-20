«الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأربعاء: قد تصل لسيول في بعض المناطق

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام المقبلة، إذ ذكرت أنه من المتوقع أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة الذي نشهده حتى بعد غد الثلاثاء، كما أن الطقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا، على أغلب الأنحاء، متوقعة وجود فرص لتساقط أمطار على جنوب البلاد يومي الأربعاء والخميس، على سلاسل جبال البحر الأحمر، تكون خفيفة لمتوسطة، وقد تصل لحد السيول، مع تساقط أمطار على السواحل الشمالية.

تطهير مخرات السيول يُعد أمر ضروري للغاية

أضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «extra news»، أن تطهير مخرات السيول، يُعد أمر ضروري للغاية، فى ظل تعرض مصر خلال السنوات الماضية، لكميات كبيرة من الأمطار، إذ أن تطهير مخرات السيول تقلل الخسائر المادية مثل انهيار المنازل، وخسائر الأرواح، موضحة أن مركز الاستشعار عن بعد يقوم بتنفيذ بيان احترازي يدلي فيه ببعض الإرشادات قبل فصل الخريف، والتنويه أنه فصل متقلب وتتعرض فيه بعض المناطق من جنوب البلاد وسيناء للسيول.

الاستعدادات المسبقة تقي حدوث السيول

أوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر خلال الـ10 سنوات الماضية، شهدت زيادة في كميات الأمطار المتساقطة على جميع المحافظات، والاستعدادات المسبقة تقي حدوث السيول، وما يترتب عليها من خسائر، مثلما حدث بسيول أسوان خلال عام 2021، كما أن هيئة الأرصاد، لها دور كبير فى دور الإنذار والعمل المبكر، إذ عندما يكون هناك حالة عدم استقرار يتم إصدار بيان تحذيرات قبلها بـ48 ساعة، كما أن شتاء العام الماضي كان أبرد من المعتاد عليه، واستمر لفترة أطول.