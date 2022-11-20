الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية: ارتفاع الرطوبة السبب

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والزراعية، نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، مشيرة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على تلك الطرق، لذا يجب على السائقين على تلك الطرق الحرص الشديد والحذر اثناء القيادة.

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم على معظم الأنحاء

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر قبل قليل، إلى استمرار وجود ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم على معظم الأنحاء؛ إذ يسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار على شمال البلاد وصولًا لشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

ووفقًا للأرصاد الجوية، فإنّ درجات الحرارة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، تأتي كالتالي:

- القاهرة 27 - 17.

- العاصمة الإدارية 27 - 17.

- 6 أكتوبر 26- 16.

- بنها 26 - 17.

- دمنهور 26- 16.

- كفر الشيخ 26- 16.

- المنصورة 27- 17.

- دمياط 25- 16.

- بورسعيد 25- 18.

- الإسماعيلية 27- 15.

- السويس 27- 15.

- الزقازيق 27- 16.

- شبين الكوم 27- 15.

- طنطا 27- 16.

- شلاتين 30- 22.

- الإسكندرية 27- 16

- العلمين الجديدة 26- 16.

- وادي النطرون 27- 16.

- مطروح 26- 16.

- السلوم 27- 15.

- سيوة 26- 11.

- العريش 26- 14.

- رفح 26- 13.

- الطور 27- 14.

- كاترين 20- 08.

- رأس سدر 28- 16.

- نخل 25- 07.

- طابا 25 - 15.

- نويبع 25 - 14.

- حلايب 27- 19.

- شرم الشيخ 27 - 21.

- الغردقة 27- 20.

- مرسى علم 27- 20.

- الفيوم 27- 14.

- بني سويف 27- 13.

- المنيا 27- 12.

- أسيوط 27- 13.

- سوهاج 28- 14.

- قنا 30- 17.

- الأقصر 31- 16.

- أسوان 31- 17.

- الوادي الجديد 28- 12.

- أبو سمبل 29- 16.

- أبو رماد 29- 22.

- رأس حدربة 27- 19.