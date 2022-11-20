«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا في مدن القناة: شبورة مائية وجو غائم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الغد في مدن القناة الثلاث «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد»، إذ تشهد تكون الشبورة المائية على الطرق.

تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح

وذكر البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية: وتضمنت التوقعات الخاصة بالطقس غداً الإثنين، أن حالة الطقس تشهد تكون الشبورة المائية خلال الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى عدد من المناطق، مدن القناة، والقاهرة الكبرى والوجه البحري، ووسط سيناء وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية.

طقس غائم وانخفاض في درجة الحرارة

وتضمنت توقعات خبراء الأرصاد لطقس غد الاثنين في مدن القناة، أن يسود طقس غائم جزئياً مع انخفاض في درجة الحرارة خاصة خلال ساعات الليل تكون كالتالي:

السويس والإسماعيلية درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية

بورسعيد درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية

حالة البحرين المتوسط والأحمر هادئة

وأشار البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن حالة البحر المتوسط خلال طقس غداً الإثنين، متوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة، بجانب ارتفاع الموج به يتراوح بين متر ونصف إلى مترين، اتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

فيما تكون حالة البحرالأحمر، أيضاً خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر إلى متر ونصف واتجاه الرياح شمالية غربية.