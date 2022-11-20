إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بطريق أبو سمبل أسوان

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة جنوب أسوان على طريق أبو سمبل الجديد بالقرب من كمين أبو سمبل، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وأخطرت شرطة النجدة اللواء أشرف عبدالله مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان بالحادث.

رعاية عاجلة للمصابين

كانت غرفة عمليات مرفق إسعاف أسوان تلقت، مساء اليوم، إشارة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين الأربعة إلى مستشفى أسوان العام، وجار التعرف علي شخصياتهم عقب تقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت على الفور مباحث اداره مرور أسوان إلى موقع حادث سيارة على طريق أسوان أبو سمبل وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابسات ورفع تقرير إلى جهات التحقيق وتحرر عن ذلك محضر بالحادث.