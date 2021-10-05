إصابة 22 شخصا في حادث تصادم بطريق «أسوان – القاهرة»

أصيب، منذ قليل، 22 شخصا في حادث تصادم سيارتي أجرة، على الطريق الزراعي الشرقي «أسوان – القاهرة»، وذلك في المنطقة الواقعة بعد كمين الخطارة التابع لمركز أسوان، وجار نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

تسيير الحركة المرورية بالطريق

وكان الدكتور محمد الدخيلي، مدير مرفق إسعاف أسوان، تلقى إخطاراً من الأهالي عن وقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي الشرقي بدائرة قرية أبو الريش بمركز أسوان وتم تحريك عدد من سيارات الإسعاف تحت إشراف عمرو الحلواني مشرف أسوان، وجار التعامل مع الحادث.

وبحسب البيانات الأولية للحادث الذي وقع بين سيارة كبود وسيارة ميكروباص، فقد أسفر الحادث عن إصابة 22 شخصاً جار نقلهم بواسطة الإسعاف إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث، كما انتقل رجال المرور والأمن للمساعدة في تسيير الحركة المرورية بالطريق.