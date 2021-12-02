إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق أبو الريش في أسوان

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أبو الريش بمدينة أسوان، مساء اليوم الخميس، وجرى نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

ورود بلاغ بانقلاب سيارة ميكروباص

تلقى مرفق إسعاف أسوان، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أبو الريش، أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبناءً على توجيهات اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، توجهت القيادات الأمنية إلى مكان الحوادث، لاتخاذ اللازم وإعادة السيطرة الأمنية إلي المنطقة، وتباشر تحرياتها حول الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

مصرع شخصين

وفي سياق آخر، لقي شخصان مصرعهما، إثر حادثين مختلفين بمركز إدفو التابع لمحافظة أسوان، وتم نقلهما إلى مشرحة إدفو العمومية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان إخطارًا يفيد بمصرع شخصين إثر حادثين متفرقين في مركز إدفو التابع للمحافظة، حيث شهدت منطقة الحاج زيدان بقرية الحصايا انقلاب دراجة بخارية يستقلها شخص يدعى «خالد صالح حسن» يبلغ من العمر 17 سنة، ما أدى إلى مصرعه.