إصابة 9 في تصادم سيارتي ربع نقل وميكروباص بطريق «أسوان - أبو سمبل»

أصيب 9 أشخاص في حادث تصادم سيارة شرطة «ربع نقل» بسيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الجنوبي «أسوان - أبو سمبل»، بالكيلو 265 جنوب محافظة أسوان، وتم الدفع بـ9 سيارات إسعاف للتعامل السريع ونقل المصابين لمستشفى أبو سمبل الدولي التي تبعد حوالي 15 كيلو من مكان وقوع الحادث.

11 حالة وفاة في حادث على الطريق الزراعي

في سياق آخر، ارتفعت أعداد الوفيات في حادث تصادم سيارتين بأسوان على الطريق الزراعي، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إلى 11 حالة، فيما أصيب ثلاثة آخرون.

وأكد الدكتور ايهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن المصابين هم نورا محمود محمد، 20 سنة، مصابة بكسر في العمود الفقري، وتتلقى العلاج بمستشفى أسوان الجامعي، ومروة محمود سلامة، 35 سنة، وتوفيت داخل المستشفى الجامعي بأسوان، وإيمان صلاح عبد الفتاح 20 سنة، مصابة بنزيف بالمخ، وتتلقي العلاج داخل مستشفى دراو المركزي، وفاطمة محمد الأمين، 25 سنة، مصابة بنزيف بالمخ وتتلقى العلاج داخل مستشفى دراو المركزي.

وتابع «حنفي»، أن حالات الوفاة لكل من علي حسين محمد، 48 سنة، وإيمان محمد الأمين، 20 سنة، ورجب عبد الفراج نور حسن، 37 سنة، إضافة إلى 6 جثث مجهولة الهوية تم نقلها إلى مشرحة أسوان العمومية ومشرحة دراو العمومية ومشرحة مستشفى كوم أمبو.

رجال الأمن ينتقلون لموقع الحادث

وانتقل إلى مكان الحادث رجال الأمن والحماية المدنية لمحاولة انتشال الجثث من بين بقايا السيارة «الميكروباص»، كما انتقلت قيادات مديرية أمن أسوان ومسؤولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو لمتابعة الحادث في موقعه.

يذكر أن مكان الحادث في الجعافرة التي تبعد نحو 30 كيلو مترًا شمال محافظة أسوان، كما تم الدفع بما يزيد عن 10 سيارات إسعاف للتعامل السريع مع الحادث ونقل المصابين للمستشفيات والوفيات للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثث لعدم وجود شبهة جنائية.