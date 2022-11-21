تفاصيل انتقام شاب من أسرة خطيبته بالمحلة.. ووالدتها: «عفش بنتي اتفحم»

«شقى العمر راح».. بهذه الكلمات عبرت مرفت فتحي، صاحبة شقة سكنية أضرم خطيب ابنتها النيران فيها، بمدينة المحلة الكبرى، وأسفر عن إصابة 4 أطفال بحالات الاختناق وكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ، عن المعاناة التي لحقت بها والخسائر التي تكبدتها بسبب الحريق.

وأشارت والدة الفتاة، لـ«الوطن» إلى أن ابنتها تدعى «دينا»، وأنها كانت عند شقيقتها، وقت اشتعال النيران، وأنها فوجئت باتصال من الجيران، أخبروها بتفحم شقتهم السكنية، على يد خطيب ابنتها السابق.

وأوضحت أنها توجهت إلى المنزل وأصيبت بصدمة كبيرة ودخلت في حالة هستيرية من البكاء، «كل شيء راح الثلاجة والبوتاجاز والغسالة والفرش كلها ساحت، جهاز بنتي كله بقي كوم تراب».

رسائل تهديد

وأردفت أن ابنتها كانت مخطوبة، للمتهم من عام ونصف، وتم إنهاء الخطوبة أكثر من مرة بسبب سلوكة السيئ، ثم يعود ويعتذر ووعدنا أكثر من مرة، أنه سوف يلتزم، ولكن دون جدوى، إلى أن قررنا الانفصال عنه نهائياً منذ عام، مشيرة إلى أنه «كان دائما يقوم بتهديد نجلتي وإرسال رسائل مع شقيقها، وحاول التعدي عليها أكثر من مرة، وقال له لو هي مش هتكون ليا مش هتكون لغيري أختك بتاعتي أنا».

كيس أسود

وكشفت مبروكة محمد إحدى الجيران وشهود العيان، لـ «الوطن»، أن الشاب كان يحمل في يده زجاجات داخل كيس سوداء، وقام بالدخول إلى المنزل وأضرم النيران داخل الشقة، «سمعنا صوت انفجار شديد، وتطاير للشرار»، وتابعت أن «المنزل بالكامل تأثر من شدة الحريق، وأصيب أطفال، وآخر مصاب بكسر في قاع الجمجمة».

حبس المتهم 4 أيام

وكان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، تلقي إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة، يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق هائل داخل شقة سكنية بمنطقة الجمهورية، وتم إخماد النيران، وكشفت التحريات أن مرتكب الواقعة شاب يدعى «حسام»، ويبلغ من العمر 24 عاما، وذالك بهدف الانتقام من خطيبته، وأمكن ضبط المتهم وحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الرأي القانوني

قال سعد عبد العظيم المحامي والخبير القانوني إنه يعاقب من وضع النار عمداً في محل مسكون أو معد للسكن وفقا لنص المادة 252 بالسجن المؤبد أو المشدد، أما إذا اقتضت أحوال الجريمة رأفة المحكمة واستعملت المادة 17 من قانون العقوبات فإنه يجوز النزول بالعقوبة درجتين وبذلك يعاقب بالسجن أو الحبس الذي لا يجوز أن ينقص عن 6 أشهر.