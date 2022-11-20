ننشر أسماء الفائزين بمسابقة الحديث النبوي في منطقة كفر الشيخ الأزهرية

قام مكتب التربية الاجتماعية بإدارة رعاية الطلاب بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، بإجراء مسابقة الحديث النبوي الشريف لطلاب المعاهد الإعدادية والثانوية للبنين والفتيات، ضمن خطة مجلس آباء المنطقة، بمشاركة جميع الإدارات التعليمية الأزهرية العشرة التابعة للمنطقة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.

وأُقيمت فعاليات المسابقة بقاعات إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، وذلك عن طريق التقييم من خلال التوثيق المُسبق على أسطوانات الـcd المرسلة من قبل الإدارات التعليمية الأزهرية وتم تقييمها بواسطة مجموعة متميزة من رجال الدعوة بمنطقة وعظ كفر الشيخ.

أسماء الفائزين

وأسفرت نتائج المسابقة للمرحلة الإعدادية «للبنين» عن فوز الطالب محمد جمال صلاح، بمعهد الضبعة الإعدادي؛ بالمركز الأول، وحصد المركز الثاني الطالب عبد الرحمن ابراهيم، بمعهد بلطيم الإعدادي، وحصل علي المركز الثالث الطالب محمد إبراهيم سندي، بمعهد كفر الجرايدة الإعدادي.

بينما جاءت نتائج «الفتيات» بالمرحلة الإعدادية بحصول المركز الأول للطالبة آلاء سامي شحلتة، من معهد فتيات الضبعة الإعدادي، وبالمركز الثاني جاءت الطالبة خديجة بهاء فوزي، بمعهد فتيات الطوال الإعدادي، وحصدت المركز الثالث الطالبة إيمان السيد هاويس، بمعهد فتيات السالمية الإعدادي.

وعلى مستوى معاهد المرحلة الثانوية «للبنين»، فاز بالمركز الأول الطالب بلال محمد السيد، بمعهد أبو مندور الثانوي، وحصد المركز الثاني الطالب محمد صلاح محمد الشحات، بمعهد الحامول الثانوي، وجاء بالمركز الثالث الطالب فارس جمال فارس، بمعهد قلين الثانوي بنين.

بينما جاءت نتائج المسابقة بالمرحلة الثانوية «للفتيات» بحصد المركز الأول للطالبة خديجة رمضان إبراهيم، من معهد فتيات دسوق الثانوي، وبالمركز الثاني جاءت الطالبة رحمة طارق سعد، بمعهد فتيات كفر الشيخ الثانوي، وحصلت على المركز الثالث الطالبة مني محمد السقا، بمعهد فتيات السالمية الثانوي.

هذا وقد تم اختيار صاحب المركز الأول من كل مرحلة تعليمية على حدة، ليتم تصعيده لحضور التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية بالقاهرة، ومن المقرر تكريم باقي المراكز بمكافآت وجوائز قيمة من قبل المنطقة.

ويقوم بالإشراف العام على المسابقة حسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، ويشهد فعاليات التقييم زينب عبد الحميد، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة، وإنعام علي، مسئولة النشاط بإدارة رعاية الطلاب بالمنطقة.