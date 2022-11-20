رئيس البرلمان العربي لـ محمد الباز: نحرص على وضع خطة عربية عاجلة لمواجهة التحديات

قال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إن العالم يمر بتحديات حاسمة، ويجب على جميع الدول العربية، أن تعمل على مواجهة التحديات، لأنه لا يمكن لدولة بمفردها مواجهة التحديات في موضوع مثل جائحة كورونا، أو الأزمة الروسية، موضحًا أن البرلمان العربي يشجع على التنسيق الكامل بين الدول العربية والتعاون التكاملي بين الدول العربية وليس التنافسي.

نشجع على التنسيق الكامل بين الدول العربية

وأضاف «العسومي»، خلال لقائه في برنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، ويعرض على شاشة «النهار»: «هذا مطلب عربي، أن يكون هناك خطة واستراتيجية لمواجهة التحديات، والبرلمان يشجع كل الدول العربية، على أهمية العمل سويًا في مواجهة التحديات»، لافتًا إلى أن البرلمان حريص على الدفع بخطة عربية عاجلة لمواجهة التحديات، «يجب أن يكون لدينا خطة لحماية مجتمعاتنا العربية».

البرلمان العربي موجود في كل الفعاليات

أوضح رئيس البرلمان العربي، أن البرلمان العربي موجود في كل الفعاليات العربية، لحث الدول على إيجاد خطة عربية واضحة، لمواجهة التحديات المرتبطة بالأمور السياسية والاقتصادية، خاصة نقص الغذاء، ونقص وصول الطاقة لبعض الدول العربية.